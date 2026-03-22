Xin lại biển số xe bị cướp, nam thanh niên mất nốt xe máy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 13/3, tại tuyến đường tỉnh lộ 310 hướng từ xã Bình Tuyền đi phường Xuân Hòa, anh L.Đ.T (SN 2009, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) đang điều khiển xe máy thì bị 3 đối tượng (gồm 2 nam, 1 nữ) đi xe máy, bịt mặt, sử dụng gậy sắt đập gãy biển kiểm soát xe anh T, lấy đi và rời khỏi hiện trường.

Khoảng gần một giờ sau, khi anh T di chuyển theo hướng ngược lại từ xã Bình Tuyền về xã Tam Đảo, đến cổng 1 Khu công nghiệp Thăng Long 3 thuộc xã Bình Xuyên thì gặp lại nhóm đối tượng trên.

Khi anh T đề nghị xin lại biển số xe, các đối tượng yêu cầu anh đi theo rồi dẫn anh vào khu đất trống thuộc khu công nghiệp Bá Thiện 1. Tại đây, lợi dụng anh T sơ hở, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 12 triệu đồng của anh T rồi bỏ trốn.

Các đối tượng vứt lại biển số xe ở khu đất trống tại cổng phụ đang xây dựng của Khu công nghiệp Bá Thiện 1 nhằm phi tang.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định và truy bắt được 3 đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh các đối tượng từ camera an ninh: Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Các đối tượng gồm: Lò Văn Phu (SN 2009, trú tại tiểu khu Mường Giàng, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), Phạm Văn Cảnh (SN 2009, trú tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) và P. T. T. H. (nữ, SN 2009, trú tại thôn Đông, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ). Tang vật vụ án đã được thu giữ.

Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ: trước đó, khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, các đối tượng đã thực hiện một vụ chặt biển số xe khác trên tuyến tỉnh lộ 310 hướng từ Tam Đảo đi hồ Đại Lải.

Nhóm đối tượng điều khiển xe áp sát, dùng gậy ba khúc đập gãy phần chắn bùn phía sau của xe máy một nam thanh niên, làm rơi biển kiểm soát 22SA-039.69 xuống đường rồi nhặt mang đi.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can với Lò Văn Phu và Phạm Văn Cảnh về hành vi cướp giật tài sản.

Vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.