Ngày 23/11, Hiếu bị Công an tỉnh An Giang bắt để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện dấu hiệu nhiều bé trai bị dụ dỗ, xâm hại tình dục bởi một người đàn ông. Trong số này có vụ nghi vấn xảy ra tại xã Mỹ Đức, nạn nhân là các bé khoảng 10 tuổi.

Đến ngày 9/11, cảnh sát xác định Hiếu là nghi phạm, mời đến trụ sở làm việc. Khi được vận động, Hiếu đầu thú, khai năm 2021-2025, lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của các bé trai đã nhiều lần dụ các em đến nhà riêng, sau đó xâm hại tình dục tại phòng ngủ.

Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Công an đang tiếp tục làm rõ lời khai của nghi phạm.