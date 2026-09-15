Nhóm người nước ngoài giả vờ mua vàng, lén lấy 3 vòng kiềng rồi bỏ chạy

Sáng 15/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài gồm 3 nam 1 nữ. Nhóm người này liên quan đến vụ lén lấy 3 vòng kiềng vàng tại một tiệm vàng ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk).

Nhóm đối tượng người nước ngoài liên quan đến vụ lấy vòng kiềng vàng tại tiệm vàng ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h07 cùng ngày, hai người nước ngoài, gồm một nam và một nữ, vào Tiệm vàng T.V., tại tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu. Tiệm vàng do ông Mai Tấn V. (SN 1976, trú tại phường Sông Cầu) làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc người nam bắt chuyện với chủ tiệm, người nữ lén tiếp cận tủ vàng phía bên trong. Lợi dụng tủ đang cắm sẵn chìa khóa, người này mở tủ, lấy 3 vòng kiềng vàng trị giá khoảng 208 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng kịp thời ngăn chặn. Người nữ làm rơi lại số vàng vừa lấy dưới tủ, sau đó cùng người nam bỏ chạy ra ngoài.

Hai người chạy về phía một ô tô màu trắng, biển kiểm soát 79A-4818.XX, đỗ phía đối diện tiệm vàng, rồi bỏ chạy theo hướng Bắc. Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã đuổi theo, bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.