Cướp tiệm vàng giữa ban ngày ở Hà Nội, nghi phạm sa lưới

Khoảng 10h ngày 3/7, một vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng K.T. trên đường 2, xã Nội Bài (TP.Hà Nội), khiến nhiều người dân địa phương hoang mang.

Khu vực xảy ra vụ cướp tài sản. Ảnh: T.N.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nam giới bất ngờ xông vào tiệm vàng và thực hiện hành vi cướp tài sản. Đối tượng được người dân nhận xét có biểu hiện khá manh động trong quá trình gây án.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, những người có mặt trong tiệm vàng đã hô hoán, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp truy bắt nghi phạm.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hà Nam, Bí thư xã Nội Bài, xác nhận vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Nam, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.