Nhóm đối tượng giả danh bác sỹ khám bệnh miễn phí để bán thực phẩm chức năng giá ‘cắt cổ’

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm người mặc áo blouse trắng lợi dụng danh nghĩa khám, tư vấn sức khỏe miễn phí để bán thực phẩm chức năng giá cao cho người dân nghèo tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An. Quá trình điều tra thu thập thông tin cho thấy, Phùng Thị Thu Hiền là đối tượng cầm đầu hoạt động phi pháp này.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Phùng Thị Thu Hiền

Theo đó, từ tháng 1/2025, Hiền bắt đầu nảy sinh ý định tổ chức những buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An nhằm mục đích bán thực phẩm chức năng giá cao. Để thực hiện, Hiền soạn thảo “Kế hoạch tổ chức tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí, phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm” và đề nghị UBND các xã xác nhận hỗ trợ. Sau đó, nhóm của Hiền giả danh đoàn công tác y tế của trung ương, đến các xã, thôn, bản thực hiện việc khám, tư vấn và bán sản phẩm trái quy định.

Tinh vi hơn, Hiền còn mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê nhóm người không có chứng chỉ hành nghề y, dược nhưng tất cả đều giả danh bác sỹ, kỹ thuật viên. Quá trình tổ chức, nhóm của Hiền thuyết trình bằng máy chiếu về các bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp. Sau đó, các đối tượng đo chiều cao, cân nặng, siêu âm, lập phiếu khám và “chẩn đoán” hàng loạt người dân “mắc bệnh”. Để người dân tin tưởng hơn nữa, khi khám bệnh nhóm đối tượng này mặc áo blouse trắng.

Phùng Thị Thu Hiền

Sau khi “khám” xong, nhóm “bác sỹ” này giới thiệu người dân mua “thuốc đặc trị” (thực chất là thực phẩm chức năng) với lời quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như có thể chữa khỏi các bệnh xương khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp. Để lôi kéo người dân mua sản phẩm, nhóm này tung ra chiêu “chương trình khuyến mãi giảm 50%”, song thực chất giá giảm 50% này vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập.

Khi bị dư luận phản ánh, Hiền đã vội dừng hoạt động và chỉ đạo các đối tượng rút khỏi địa bàn. Tuy nhiên, trên đường rút lui, Hiền và các đối tượng đã bị tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An mời về trụ sở làm việc.

Thực phẩm chức năng mà nhóm bác sỹ dỏm thổi phồng là "thuốc đặc trị"

Quá trình điều tra, Công an thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng mà Phùng Thị Thu Hiền đã rao bán cho người dân. Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ gần 1.000 bị hại tại nhiều địa phương miền núi tỉnh Nghệ An bị Hiền và đồng bọn lừa gạt mua thuốc.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An thông báo, những ai là bị hại của nhóm Phùng Thị Thu Hiền đề nghị liên hệ với điều tra viên Trần Thanh Tuấn theo số điện thoại: 0915562288 để được hướng dẫn, phối hợp cung cấp thông tin, điều tra mở rộng.