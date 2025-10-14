Từ vụ "DJ Ngân 98" bị bắt: Sản xuất, buôn bán thực phẩm giả có thể bị tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản

Ngày 13-10, Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. HCM bắt tạm giam để điều tra tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi.

Theo cơ quan điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột làm Giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động, tài chính, kinh doanh đều do Ngân chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là những sản phẩm được cấp phép lưu hành nhưng Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen". Viên rau củ này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm".

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Một số mẫu "viên Collagen" chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

DJ Ngân 98 vừa bị bắt tạm giam về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Điều 193 BLHS 2015 sửa đổi nêu rõ, người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì có thể bị phạt tù từ 2 - 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500 triệu đồng trở lên; Thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng; Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng… thì bị phạt tù từ 10 - 15 năm.

Phạm tội nhằm thu lợi bất chính 1,5 tỷ đồng trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên… thì có thể bị phạt tù từ 15 - 20 năm hoặc tù chung thân.

Pháp nhân thương mại phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm thì có thể bị phạt tiền tới 18 tỷ đồng, bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm, thậm chí bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn…

Thực phẩm giả có thể gây nguy hại trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người tiêu dùng nên pháp luật hình sự quy định chế tài xử lý rất nghiêm khắc. Người phạm tội có thể phải đối mặt với mức án từ 15 - 20 năm hoặc tù chung thân.

Bên cạnh đó, cá nhân thực hiện hành vi còn có thể bị phạt tiền tới 200 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản - luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.