Hành trình 5 giờ truy bắt nghi phạm sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Tây Ninh

Ngày 20-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, cho biết nghi phạm chính trong vụ án mạng khiến ba người tử vong tại địa phương đã bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự.

Rất đông người dân tụ tập theo dõi vụ việc gần hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, Tây Ninh). Trước đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, Bằng mang dao đến một quán ăn tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tấn công ba người trong một gia đình đang buôn bán tại quán.

Hậu quả khiến bà H.T.Đ. (70 tuổi) và chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.) chết tại chỗ. Em N.G.B. (22 tuổi, con chị T., cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do Bằng có mâu thuẫn tình cảm với chị T.; sau khi sử dụng bia rượu, đối tượng đã ra tay sát hại ba người trong gia đình này.

Hiện trường vụ án mạng

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hậu Thạnh đã ngay lập tức điều động toàn bộ lực lượng hiện có xuống hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức vây ráp, khoanh vùng truy xét đối tượng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng liên hệ và phối hợp với biên phòng tại các cửa khẩu gần khu vực giáp ranh xã, tổ chức chốt chặn, huy động tối đa nhân lực truy xét đối tượng, ngăn chặn đối tượng chạy sang biên giới Campuchia. Các camera an ninh trong khu vực được rà soát để truy xét quá trình bỏ trốn và các khu vực khả nghi.

Bằng bị bắt chỉ sau 5 giờ bỏ trốn. Ảnh: Công an Tây Ninh

Công an xã Hậu Thạnh cũng tuyên truyền người dân trong địa phương và các ấp lân cận gần hiện trường, nhắc nhở tuyệt đối không cho người lạ vào ngủ nhờ hay mượn bất kỳ phương tiện nào. Nếu phát hiện đối tượng bất thường, người dân được yêu cầu lập tức liên lạc với công an cấp xã.

Ngay trong tối 19-5, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra và tổ chức vây bắt nghi phạm.

Sau hơn 5 giờ truy bắt, nghi phạm đã bị Công an tỉnh Tây Ninh tóm gọn, chỉ cách hiện trường 1 km. Khi bị bắt, Bằng không chống cự, tỏ ra bế tắc và đến đường cùng. Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã di lý Bằng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.