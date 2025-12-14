Người đàn ông đang đứng ở sạp bán trái cây thì bị đâm tử vong

Ngày 14/12, công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, anh L.T.P. (SN 2007, quê Cà Mau) đang đứng tại một sạp bán trái cây trên đường HL608, đoạn thuộc phường Tây Nam (TPHCM).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, xuất hiện nhóm người đi tới, một trong số đó đã dung dao tấn công khiến anh P. gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nắm thông tin về vụ việc, công an phường Tây Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm.

Hiện cơ quan công an lấy lời khai những người liên quan để điều tra, xử lý vụ việc.