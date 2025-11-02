Bị đâm trọng thương vì khuyên bạn nghỉ nhậu

‎Ngày 2-11, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam bị can Nguyễn Văn Thanh Phương (43 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Đông) để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Văn Thanh Phương tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, tối 28-6, Phương uống rượu cùng với ba người khác. Khi uống được khoảng ba ly rượu, sợ Phương say rượu về nhà “quậy” gia đình nên anh NTN khuyên Phương nghỉ.

Nghe vậy, Phương không nói gì và đứng dậy đi về nhà, những người còn lại vẫn tiếp tục ngồi uống rượu.

Sau khi xong tiệc rượu, trên đường về, khi anh N đi ngang nhà của Phương, thì bất ngờ Phương cầm dao xông ra đâm vào vùng bụng, tay của anh N.

Thấy vậy, mọi người can ngăn và đưa bị hại đi cấp cứu. Kết quả giám định, anh N có tỉ lệ thương tích là 19%.