Mâu thuẫn với đồng nghiệp, bảo vệ quán hải sản bị đâm tử vong

Ngày 21-11, Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ bảo vệ quán hải sản bị đâm tử vong.

Thông tin ban đầu, MHK (18 tuổi, ngụ phường Tân An) và Dương Thành Lập (29 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) cùng làm bảo vệ tại quán hải sản Đăng Quân (đường Trần Hoàng Na, phường Tân An).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh cắt từ camera

Khoảng 15 giờ 55 phút ngày 20-11, trong lúc làm việc, K và Lập xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó Lập đã lấy hung khí đâm nhiều nhát làm K bị thương nặng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đến sáng 21-11 đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối với Dương Thành Lập để điều tra về hành vi giết người.