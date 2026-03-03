Quảng cáo cấp đổi GPLX qua TikTok, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 3/3, Cục CSGT cho biết, Công an xã Lục Nam (Bắc Ninh) đã lập biên bản, xử phạt một trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục CSGT phát hiện tài khoản TikTok "Bằng Lái Xe Ngọc Oanh" đăng tải nhiều clip với nội dung "hỗ trợ thực hiện cấp đổi GPLX ô tô online cho người dân với mức phí 600.000 đồng" và "hỗ trợ tra cứu, trích lục thông tin GPLX thẻ giấy được cấp sau năm 2000 tại Sở Giao thông vận tải cho cá nhân có nhu cầu với mức phí 300.000 đồng".

Quá trình xác minh cho thấy chủ tài khoản TikTok trên là bà Đinh Thị O. (sinh năm 1987; quê quán Lục Nam, Bắc Ninh; hiện sinh sống tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Hình ảnh quảng cáo hỗ trợ cấp đổi GPLX qua TikTok. ẢNh: Cục CSGT.

Ngày 27/2, tại trụ sở Công an xã Lục Nam, Tổ công tác của Cục CSGT đã làm việc trực tiếp với bà O. Tại buổi làm việc, bà thừa nhận toàn bộ nội dung trong các clip là không đúng sự thật, được đăng tải nhằm tạo sự tin tưởng, tăng tương tác cho tài khoản TikTok. Bà cũng nhận thức hành vi của mình đã ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CSGT và cam kết gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật, không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã Lục Nam đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt bà Đinh Thị O. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân" theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt 7.500.000 đồng.

Cục CSGT khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các dịch vụ làm giấy tờ qua mạng không rõ nguồn gốc, tránh rơi vào tình trạng "tiền mất, tật mang".