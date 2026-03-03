Khởi tố kẻ nhiều lần đánh đập vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Hành hạ vợ, con". Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Đối tượng Phan Văn Minh. Ảnh: Bộ Công an

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Phan Văn Minh được xác định là người có tính khí côn đồ, thường xuyên đánh đập khi vợ và con làm trái ý. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến 22/2/2026 đã 4 lần đánh, hành hạ vợ là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi, đang mang thai) và con gái.

Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T. (13 tuổi) bị bố đẻ là Phan Văn Minh trói lại, dùng tay, chân và chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến ngày 25/2, cơ quan công an làm rõ hành vi của Phan Văn Minh có dấu hiệu phạm tội "Hành hạ vợ, con" theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định.