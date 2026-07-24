Ném điện thoại lên trần nhà vệ sinh để phi tang, lộ đường dây số đề gần 8 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức ghi số đề quy mô lớn hoạt động trên địa bàn phường Hòa Khánh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Trong đó, 4 bị can gồm Huỳnh Thị Quảng (SN 1969), Phạm Thị Thu Lan (SN 1975), Trần Thị Kỳ Lan (SN 1966) và Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1982) bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc". Năm bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội "Đánh bạc". Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện KSND khu vực 4 TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây ghi số đề hoạt động với nhiều mắt xích, thu hút nhiều người tham gia nên đã xác lập Chuyên án 626D để đấu tranh.

Chiều 14/7/2026, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan tại phường Hòa Khánh. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, triệu tập 27 người có liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Thành Tây thường xuyên mua số đề của Võ Thị Huệ và Trương Thị Thêm với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Võ Thị Huệ nhận bảng đề qua ứng dụng Zalo rồi chuyển cho tài khoản Viber do Nguyễn Ngô Quốc Anh sử dụng để hưởng hoa hồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ Huỳnh Thị Quảng là mắt xích quan trọng của đường dây, trực tiếp nhận ghi số đề từ nhiều người rồi chuyển cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh. Khi bị kiểm tra, Quảng đã ném điện thoại lên trần nhà vệ sinh nhằm phi tang chứng cứ nhưng bị lực lượng công an kịp thời thu giữ.

Qua dữ liệu điện tử, cơ quan chức năng xác định từ tháng 5/2026, Phạm Thị Thu Lan sử dụng Zalo và Telegram nhận bảng đề từ người chơi, sau đó chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan để tổ chức thắng thua. Chỉ riêng ngày 14/7/2026, số tiền tổ chức đánh bạc qua ba đài Bắc, Trung, Nam được xác định hơn 258,9 triệu đồng. Lan cũng nhiều lần chuyển bảng đề cho Nguyễn Thị Minh Phượng để tiếp tục tổ chức ghi số đề.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động từ khoảng tháng 5/2026, sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram và Viber để giao nhận bảng đề, thường xuyên xóa dữ liệu sau mỗi giao dịch nhằm đối phó lực lượng chức năng. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bước đầu được xác định gần 8 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 2 máy tính Casio, hơn 17,6 triệu đồng tiền mặt, 4.473 USD, một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, nhiều trang sức màu vàng cùng lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.