Bắt hai "nhà cái" lô đề Ngô Sĩ Hùng và Nguyễn Văn Hiếu

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp Công an xã Hoàn Lão đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc do Ngô Sĩ Hùng (38 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (33 tuổi, còn gọi là "Bi em"), cùng trú tại xã Hoàn Lão, cầm đầu.

Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 5 bị can gồm: Ngô Sĩ Hùng, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Trường Sinh (44 tuổi), Nguyễn Thị Thảo (40 tuổi) và Phan Thị Liên (43 tuổi), cùng trú tại xã Hoàn Lão, để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 11-2024, Ngô Sĩ Hùng nảy sinh ý định đứng ra làm "nhà cái" số lô, số đề. Do thiếu vốn, Hùng rủ Nguyễn Văn Hiếu cùng tham gia và được đồng ý. Hùng mua một điện thoại iPhone 7 Plus cùng sim điện thoại, giao cho Hiếu sử dụng để lập tài khoản Zalo cá nhân mang tên "Hoàng Hằng", dùng để nhận số lô, số đề từ các "thư ký đề".

Các đối tượng Ngô Sĩ Hùng (áo kẻ ngang) và Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan Công an.

Sau đó, Hùng lấy lại sim điện thoại, lắp vào iPhone 6 và đăng nhập cùng tài khoản Zalo "Hoàng Hằng" nhằm quản lý toàn bộ hoạt động. Hiếu trực tiếp sử dụng tài khoản này để nhận số lô, số đề, tính toán kết quả thắng thua. Lợi nhuận hoặc thua lỗ được hai đối tượng thỏa thuận chia theo tỉ lệ 50/50.

Trong quá trình hoạt động, Hùng và Hiếu thống nhất với các thư ký đề rằng khi tổng số tiền thắng thua vượt quá 10 triệu đồng sẽ thuê Phạm Trường Sinh đi thu, trả tiền cho người tham gia đánh bạc. Mỗi tháng, Sinh được trả 1,5 triệu đồng tiền công để thực hiện việc thanh toán tiền lô, đề.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bắt quả tang 4 người đánh bạc tại nhà dân ở xã Kim Điền

Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 30-12-2025, Công an xã Kim Điền phối hợp Đồn Biên phòng Cà Xèng, tỉnh Quảng Trị tuần tra, kiểm soát địa bàn thôn Tăng Hóa thì phát hiện 4 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức "liêng" thắng thua bằng tiền tại nhà ông Cao Lợi (SN 1966, trú thôn Tăng Hóa).

Các đối tượng gồm: Đinh Minh Tư (SN 1989, trú thôn Đặng Hóa), Đinh Tưởng (SN 1983), Cao Xuân Hải (SN 1995) và Đinh Tịnh Thịnh (SN 1991), cùng trú thôn Tăng Hóa, xã Kim Điền.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ 3,25 triệu đồng cùng một bộ bài tú lơ khơ 52 lá. Hiện Công an xã Kim Điền đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.