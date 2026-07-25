Hé lộ nguyên nhân cô gái bị sát hại trước cửa khách sạn trong đêm

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào đêm ngày 22/7, tại cửa khách sạn trên địa bàn phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng khiến cô gái sinh năm 1989 bị gã thanh niên sát hại dẫn đến tử vong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát đi thông báo truy tìm nghi phạm.

Liên quan đến sự việc trên, Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin về việc đã bắt được đối tượng gây án.

Đối tượng Phạm Văn Chiến bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại gầm cầu vượt Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Cơ quan công an.

Cụ thể, vào lúc 17h ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Phạm Văn Chiến (biệt danh Chiến sa cơ, SN 1985, trú tại xã Kiến Minh, TP Hải Phòng), khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực gầm cầu vượt Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa phận phường Dương Kinh).

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/7 tại khu vực nút giao QL10 (trước cửa khách sạn Việt Úc, thuộc phường Lưu Kiếm), chị T.T.A (SN 1989, trú tại phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy, bất ngờ bị một nam giới đi xe máy đến, áp sát và dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: TL.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Hải Phòng và Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố, Công an các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất, ổn định dư luận.

Sau 2 ngày gây án, các lực lượng Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ được đối tượng Phạm Văn Chiến. Theo cơ quan công an, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến việc Chiến ra tay sát hại chị A được xác định do ghen tuông tình ái.

Chân dung đối tượng Phạm Văn Chiến. Ảnh: Cơ quan công an.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi giết người đối với đối tượng Phạm Văn Chiến; đồng thời tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.