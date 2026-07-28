Nam thanh niên vờ xin đi nhờ xe rồi ra tay cướp tài sản

Ngày 28/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quang Trường (SN 2006, trú tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, vào đêm 21/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của anh Trần Văn Vinh (SN 2006, trú tại xã Dur Kmăl) về việc bị một nam thanh niên xin đi nhờ xe rồi ra tay cướp chiếc xe máy của anh Vinh.

Đối tượng Trường tại hiện trường gây ra vụ cướp.

Theo trình báo của nạn nhân, vào khoảng 22h khuya 21/7, anh Vinh đang điều khiển xe máy trên đường liên thôn thuộc xã Dur Kmăl thì có một nam thanh niên vẫy lại xin đi nhờ xe. Lúc này, do gần về đến nhà nên anh Vinh đã từ chối. Tuy nhiên, người này vẫn tự ý lên xe, đẩy anh Vinh ngồi lùi ra phía sau rồi trực tiếp điều khiển xe đi. Một lúc sau, nam thanh niên này bất ngờ dùng tay đấm vào mặt anh Vinh khiến nạn nhân té ngã xuống đường rồi cướp chiếc xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Dur Kmăl đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Quang Trường khi đang ẩn náu tại địa bàn phường Ea Kao.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng Trường quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu thu thập được, đối tượng đã thừa nhận gây ra vụ cướp chiếc xe máy trên rồi đưa lên phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cầm cố được 3 triệu đồng tiêu xài cá nhân.