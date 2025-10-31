Táo tợn cướp xe máy của nam thanh niên 19 tuổi

Ngày 31-10, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa nhanh chóng bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp xe máy táo tợn tại Khu đô thị Việt Hưng, thôn Bằng Bộ, xã Thanh Miện.

Các đối tượng Phạm Đức Nghĩa và Vũ Mạnh Trường

Trước đó, vào 12 giờ ngày 29-10, Công an xã Thanh Miện tiếp nhận trình báo của anh T.Q.T. (SN 2006, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) về việc sáng cùng ngày, tại khu vực Khu đô thị Việt Hưng, thôn Bằng Bộ, xã Thanh Miện, anh T. có hẹn đổi bán chiếc xe máy hiệu Honda Airblade mang BKS 18AA-19x.xx cho 2 thanh niên không quen biết trên mạng xã hội.

Khi được anh T. vừa giao chìa khóa xe, 2 đối tượng này đã bỏ chạy, chiếm đoạt chiếc xe máy nói trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Miện đã nhanh chóng triển khai truy vết "nóng". Sau hơn 2 giờ truy vết các đối tượng, Công an xã Thanh Miện đã xác định, triệu tập 2 nghi phạm gây án là Phạm Đức Nghĩa (SN 2009) và Vũ Mạnh Trường (SN 2007), cùng trú tại thôn Đào Lâm, xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an xã Thanh Miện tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.