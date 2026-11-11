Khởi tố người đàn ông dâm ô 3 bé gái ở Quảng Ninh

Công an TP Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Ngọc Thành (SN 1988, trú tại phường Uông Bí, TP Quảng Ninh) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Bùi Ngọc Thành. Ảnh: CAQN

Theo thông tin, vào khoảng 11h30 ngày 3/11, Thành điều khiển xe máy đi vào một ngõ nhỏ thuộc khu Bí Trung, phường Yên Tử. Phát hiện hai nữ sinh đang đi bộ, người đàn ông này dừng xe, giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi bất ngờ có hành vi dâm ô đối với em L.T.M. (SN 2012).

Trước hành vi của đối tượng, em M. đã bình tĩnh túm áo giữ Thành lại, đồng thời hô hoán để người dân xung quanh đến hỗ trợ. Nghe tiếng kêu cứu, người dân nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng cùng phương tiện và trình báo công an phường Yên Tử.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của Bùi Ngọc Thành. Quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài vụ việc trên, Thành còn thực hiện 2 vụ dâm ô khác với các bé gái trên địa bàn phường Yên Tử.

Cụ thể, vào tháng 9/2025, Thành có hành vi dâm ô đối với em P.T.T.C. (SN 2013). Tiếp đó, ngày 29/10/2026, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tương tự đối với em P.N.L. (SN 2013).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Quảng Ninh) đang hoàn thiện hồ sơ truy tố Bùi Ngọc Thành về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", theo khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an phường Yên Tử đã biểu dương tinh thần dũng cảm của em L.T.M. khi bình tĩnh xử lý tình huống, giữ đối tượng và hô hoán người dân hỗ trợ.

Để phòng ngừa các hành vi xâm hại trẻ em, Công an phường Yên Tử khuyến cáo gia đình, nhà trường thường xuyên giáo dục, trang bị kỹ năng tự vệ cho trẻ; nhắc nhở trẻ hạn chế đi lại một mình tại những khu vực vắng người, biết cách phản kháng, kêu cứu khi gặp nguy hiểm.

Đồng thời, người dân cần tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp với cơ quan công an trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn xâm hại trẻ em. Lực lượng an ninh cơ sở sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường vắng, khu vực xa dân cư.