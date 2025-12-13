Đường dây mại dâm trong nhà hàng của nhóm người Hàn Quốc

Kim Tae Hyung (48 tuổi) và Cha Jin Young (50 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) sẽ bị TAND TP HCM xét xử trong tháng 12, về các tội Môi giới mại dâm và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, Bùi Thị Phương Dung (36 tuổi, quê Hải Phòng) và Bùi Duy Hà (41 tuổi, ngụ TP HCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3 người khác bị cáo buộc giúp sức cho ông chủ về tội Môi giới mại dâm.

Cáo trạng xác định, tháng 11/2022, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young cùng góp vốn mở nhà hàng ăn uống trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 cũ (nay là phường Phạm Ngũ Lão).

Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép và chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc. Nơi đây có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ và nhiều người cảnh giới bên ngoài, thường thông báo cho nhau qua bộ đàm.

Nhóm người Hàn Quốc cùng các đồng phạm lúc bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Để tăng doanh thu, hai người này chủ trương cho Nguyễn Thị Ngọc Loan và Lee Hyun Jun (quốc tịch Hàn Quốc), là quản lý nhà hàng, bố trí các nữ nhân viên bán dâm cho khách Hàn Quốc đến ăn uống.

Theo quy ước, tiền mua dâm được ghi trong hóa đơn dưới mục "Green jacket 17" với giá 3,8 triệu đồng mỗi người mỗi đêm; tiền thuê khách sạn được hợp thức hóa thành "Combo hải sản lớn" với giá một triệu đồng một phòng.

Ngày 19/7/2023, Lee Hyun Jun yêu cầu Loan sắp xếp nhân viên bán dâm cho hai người đàn ông Hàn Quốc với giá 7,6 triệu đồng. Loan sau đó liên hệ Lê Tấn Thanh (44 tuổi) để đặt hai phòng khách sạn tại phường Bến Nghé. Dù biết mục đích thuê phòng là để mua bán dâm, Thanh vẫn đồng ý hỗ trợ.

Công an TP HCM sau đó phát hiện sự việc.

Bên ngoài nhà hàng Gallery luôn có bảo vệ, cảnh giới. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Cha Jin Young còn thừa nhận, khi nhà hàng Gallery đi vào hoạt động nhưng còn thiếu một số giấy tờ nên nhờ Bùi Thị Phương Dung (có chồng là người Hàn Quốc) "chạy".

Dung cùng Bùi Duy Hà sau đó đưa ra thông tin gian dối, cam kết có thể "lo" để nhà hàng không bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tin tưởng, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young nhiều lần đưa tiền cho Dung, tổng cộng 840 triệu đồng; trong đó Dung chuyển cho Hà 441 triệu đồng và trả công 30 triệu đồng để Hà mang tiền đi "lo lót".

Dung và Hà khai rằng đã dùng số tiền này đưa cho nhiều cán bộ thuộc phòng quản lý hành chính Công an TP HCM và quận 1. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định cả hai đều không có khả năng tác động đến bất kỳ cơ quan chức năng nào như đã hứa, chiếm đoạt số tiền trên.