Vụ hỗn chiến náo loạn ở Tây Ninh: Gây án mạng chỉ vì 2 triệu đồng

Tối 13-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Đức Hòa khiến 1 thanh niên tử vong.

Nghi phạm Mai Văn Trung ra đầu thú tại công an.

Nghi phạm được xác định Mai Văn Trung (35 tuổi; ngụ khu phố 5, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh), người liên quan trực tiếp đến cái chết của anh H.Q.H. (22 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh).

Sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, từ sự vận động của lực lượng công an và gia đình, nghi phạm đã đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quá trình làm công xây dựng, cụ thể là tranh cãi liên quan đến khoản tiền công 2 triệu đồng. Mâu thuẫn nhỏ nhanh chóng bị đẩy lên đỉnh điểm khi Trung dùng hung khí chém người.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 12-11, nhiều người đi đường phát hiện khu vực đầu tuyến đường Tỉnh 823D thuộc xã Đức Hòa, có một nhóm thanh niên đi xe máy đậu ven lộ rồi lao vào đánh, chém nhau.

Một lúc sau thì một nhóm lên xe máy bỏ chạy. Tại hiện trường, một nam thanh niên nằm bất động, trên người dính đầy máu. Sau đó, nhóm thanh niên còn lại cũng lập tức rời khỏi hiện trường.

Lực lượng công an cùng người dân địa phương nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do nhiều vết thương quá nặng nên nam thanh niên đã tử vong. Cơ quan chức năng thu giữ một số hung khí nghi liên quan vụ án mạng.