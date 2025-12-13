Bất ngờ kẻ trộm 200 triệu đồng lại chính là "rể quý"

Ngày 13-12, Công an xã Xuân Sơn vừa bắt giữ Trần Quốc Huy (26 tuổi, ngụ xã Châu Pha, TPHCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt, trả lại cho bị hại.

Trước đó, chiều 11-12, Công an xã Xuân Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 200 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng.

Trần Quốc Huy thực hiện lại hành vi đột nhập vào nhà ba mẹ vợ để trộm 200 triệu đồng

Đến khoảng 12 giờ ngày 12-12, Công an xã đã bắt giữ Trần Quốc Huy. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận trưa 11-12, dù nói đi viếng đám tang người quen nhưng thực chất đã chạy xe đến nhà ba mẹ vợ để thăm con. Thấy gia đình khóa cửa đi vắng, Huy nảy sinh ý định trộm cắp, giấu xe máy bên đường rồi đột nhập vào nhà bằng cách chui qua cửa thông gió phía sau.

Do thường xuyên qua lại, Huy biết gia đình cất tiền trong tủ quần áo nên tìm chìa khóa mở tủ, lấy bọc tiền hơn 200 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau đó, Huy dùng 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và chuộc giấy tờ cầm cố, số tiền còn lại cất giấu phía sau nhà.

Vụ việc được làm rõ ngay trong ngày đầu Công an xã Xuân Sơn ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an cơ sở, góp phần tạo niềm tin và sự yên tâm cho người dân trên địa bàn.