Biết người tình vẫn sống cùng chồng, nam thanh niên Lâm Đồng ra Hà Nội gây án rồi uống thuốc sâu tự tử

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Lưu Minh Chiến (SN 2001, ở Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chị Hoa (SN 1993) đã có gia đình, sống cùng chồng và con gái ở Hà Nội, có kinh doanh thẩm mỹ viện tại nhà riêng từ năm 2010.

Đầu tháng 6/2025, chị Hoa quen biết bị cáo Chiến qua mạng xã hội Facebook và cả hai có quan hệ tình cảm với nhau. Người phụ nữ giới thiệu với bị cáo là đã có một con và không còn sinh sống với chồng nữa.

Khoảng tháng 7/2025, Chiến ra Hà Nội gặp chị Hoa 2 lần sau đó về Bình Thuận (cũ) sinh sống và tiếp tục liên lạc với người tình.

Đến giữa tháng 10/2025, chị Hoa không muốn tiếp tục có quan hệ tình cảm với Chiến nữa nên chặn tin nhắn, không liên lạc dẫn đến xảy ra mâu thuẫn giữa hai người.

Do vậy, khuya 26/10/2025, Chiến đi tàu hỏa từ xã Hàm Thuận Nam ra Hà Nội với ý định níu kéo tình cảm. Khi đi, bị cáo mang theo một bình xịt hơi cay.

Tới Hà Nội vào rạng sáng 28/10/2025, Chiến xuống tàu và thuê taxi đến nhà chị Hoa, trên đường có mua 2 chai thuốc sâu và 2 dao gọt hoa quả với ý định nếu người phụ nữ không đồng ý nối lại tình cảm, bị cáo sẽ giết chị rồi uống thuốc sâu tự tử.

Khoảng 7h cùng ngày, bị cáo đến nhà chị Hoa, đi thẳng phòng ngủ của chị. Lúc này, người phụ nữ vừa ngủ dậy cùng con gái là nhưng thấy có khách, cháu bé ra ngoài.

Cáo trạng nêu, Chiến khi đó chốt khóa cửa phòng bên trong, hỏi: “Tại sao em chặn zalo, số điện thoại của anh, tại sao em không vào trong đó với anh?”. Chị Hoa đáp: “Em không làm được, chồng em đang ở đây không nói chuyện được, đi ra ngoài nói chuyện”.

Chiến bực tức về việc người tình vẫn đang chung sống với chồng nên rút dao, đâm liên tiếp bất chấp nạn nhân ra sức van xin.

Dính nhiều nhát dao, chị Hoa ngã ngồi xuống đất liên tục kêu xin “Em còn con, con em nó khổ!” và đẩy Chiến ra, nhưng bị cáo vẫn tiếp tục đâm thêm hai nhát nữa, làm dao bị gãy chuỗi mới dừng lại.

Con gái chị Hoa nghe tiếng mẹ hô hoán liền gọi bố rồi cùng nhau đập vỡ cửa kính, xông vào phòng can ngăn. Tuy nhiên, Chiến dùng bình xịt hơi cay tấn công, buộc hai người ra ngoài.

Sau đó, chồng chị Hoa vẫn chạy được vào phòng, bế vợ ra cửa rồi gọi người dân cùng đưa đi cấp cứu.

Phần mình, Chiến ngồi trên giường tại phòng ngủ của chị Hoa, lấy chai thuốc sâu ra uống và đi ra ngồi ở phòng khách dẫn tới bị đau bụng, nôn ra nền nhà. Lát sau, công an có mặt tại hiện trường, bắt giữ nam thanh niên “điên tình”.

Chị Hoa được cấp cứu kịp thời nên không tử vong nhưng tổn hại tới 77% sức khỏe. Quá trình điều tra, chị yêu cầu Chiến bồi thường tổng cộng 1 tỷ đồng và đến nay, bị cáo chưa khắc phục được khoản nào.

*Tên bị hại đã được thay đổi.