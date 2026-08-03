Cháu ruột trộm 1 tỷ đồng của dì, đưa cho bạn trai qua mạng để 'đầu tư'

Theo điều tra ban đầu, chị P.T.K.A. (25 tuổi, trú tại địa phương) đã ra trình báo về việc bị mất một két sắt tại nhà riêng. Bên trong có USD, đô la Singapore, tiền Việt Nam cùng nhiều trang sức bằng vàng 24K, 18K và 14K, tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/7, lực lượng chức năng phát hiện chiếc két sắt bị vứt dưới sông phía sau nhà nạn nhân. Toàn bộ tài sản bên trong đã không còn.

V.T.M.T ra đầu thú. Ảnh: Cục An ninh mạng

Khoảng 8h ngày 31/7, V.T.M.T. - cháu ruột của bị hại (gọi chị P.T.K.A. là dì) đã đến Công an xã Tân Thạnh đầu thú, thừa nhận là người lấy trộm két sắt.

T. khai đã mang số tài sản trộm được bán lấy tiền mặt rồi chuyển cho một thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, người này cắt đứt liên lạc.

Biết mình bị lừa mất toàn bộ số tiền, T. đã đến cơ quan công an tự thú.