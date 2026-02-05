Môi giới hối lộ, trùm giang hồ Mạnh "gỗ" nhận 3,092 tỉ đồng, đưa kiểm lâm 36,5 triệu đồng

Sáng 5-2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) - một giang hồ cộm cán xứ Thanh và 9 đồng phạm, trong đó có 4 cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa về các tội "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Quang cảnh phiên xét xử trùm giang hồ Mạnh "gỗ" và 9 đồng phạm trong vụ án "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ". Ảnh: Thành Nam

Phiên tòa được mở, tuy nhiên sau đó đã hoãn do vắng bị cáo Nguyễn Hữu Hải.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, để thực hiện trót lọt các xe ô tô chở gỗ không đúng quy định, từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2025, Lê Đình Trình (SN 1981; ngụ xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Ngọc Đợi (SN 1972, ngụ xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Quang Vĩnh (SN 1983, ngụ xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã thống nhất đưa cho Nguyễn Văn Mai (thông qua Trần Văn Quang, SN 1991, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhiều lần, tổng số tiền 3,074 tỉ đồng để Mạnh "gỗ" đưa cho các đơn vị chức năng nhằm mục đích cho 66 chuyến xe ô tô chở gỗ lậu của Trình, Đợi, Vĩnh không bị lực lượng kiểm lâm xử lý.

Từ tháng 3-2023 đến tháng 6-2023, Nguyễn Văn Mạnh (tức Mạnh "quạ"; SN 1978, quê xã Hồ Vương, huyện ngụ xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành vi đưa hối lộ cho lực lượng kiểm lâm 2 lần với tổng số tiền 12 triệu đồng để lực lượng kiểm lâm "lơ" cho 2 xe chở gốc cây samu qua trạm không bị kiểm tra.

Đối với trùm giang hồ Mạnh "gỗ", cáo trạng xác định, bị cáo này có hành vi nhận tiền nhiều lần, với tổng số tiền 3,092 tỉ đồng (gồm của Lê Đình Trình, Lê Quang Vinh, Vũ Ngọc Đợi, thông qua Trần Văn Quang 3,074 tỉ đồng, của người đàn ông tên Dũng 18 triệu đồng) để đưa cho các lực lượng chức năng, bảo đảm các xe ô tô chở gỗ của Trình, Đợi, Vĩnh. Trừ đi số tiền đã đưa hối lộ 36,5 triệu đồng, Mạnh "gỗ" hưởng lợi 3 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") lúc bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Về hành vi nhận hối lộ, cáo trạng cho thấy Phạm Văn Biên (SN 1978; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; cựu Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Lương Sơn, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân) lợi dụng chức vụ của mình đã nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền 27,5 triệu đồng từ Nguyễn Văn Mai (thông qua Trần Văn Quang).

Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974; ngụ phường Hạc Thành), cựu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn, đã lợi dụng chức vụ của mình, trực tiếp nhận của Mạnh "gỗ" 3 lần tiền (mỗi lần 2 triệu đồng với tổng số tiền 6 triệu đồng).

Nguyễn Hữu Hải (SN 1980; ngụ phường Hạc Thành) và Dương Đình Sơn (SN 1979; ngụ xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa), cựu cán bộ kiểm lâm, đã nhận hối lộ của Nguyễn Văn Mạnh 2 lần với số tiền 12 triệu đồng.

Bốn cựu cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa nhận tổng cộng 36,5 triệu đồng để 66 chuyến ô tô chở gỗ lậu qua trạm không bị kiểm tra, xử lý.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây tâm lý hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân mà còn làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với lực lượng kiểm lâm, do đó cần xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") được xem là dân anh chị có số má, sánh ngang với trùm giang hồ Tuấn "thần đèn" nhưng lại sống khá kín tiếng, không ồn ào, khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội như Vi "ngộ", Tuấn "thần đèn" hay Thu "vệ sĩ".

Ngoài hành vi "Môi giới hối lộ" đang phải đối diện, Mạnh "gỗ" cũng liên quan tới vụ án của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") - một trùm giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa đã bị tuyên phạt 3 năm, 6 tháng tù với 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Trốn thuế".