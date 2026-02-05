Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng vì nhận hối lộ của Công ty Hoàng Dân

VKSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong 23 bị can, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo buộc phạm 3 tội danh, gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” cùng với nhóm Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), Bộ NN&PTNT; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ. Ảnh: Bộ Công an.

Tiếp đến, có 14 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 người chịu cáo buộc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng và một số lãnh đạo, cán bộ Cục QLXDCT nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng thầu.

Ông Dân còn vi phạm đấu thầu bằng cách chi tiền để các Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, giúp doanh nghiêp của mình có lợi thế trúng thầu.

Hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cách Tạng. Việc ông Dân vi phạm đấu thầu đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Ngoài ra, vị này còn đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng.

Trong đó, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng, liên quan dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An).

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Cụ thể, do có mối quan hệ từ trước, cuối năm 2017, khi có thông tin về Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, Nguyễn Văn Dân đã đến gặp Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, nhờ tác động để Công ty Hoàng Dân tham gia dự thầu, trúng thầu và đưa cho ông Thắng 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng).

Hoàng Văn Thắng đồng ý và trao đổi, tác động với Trần Tổ Nghị, Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, đồng thời nói ông Dân đến gặp Trần Tố Nghị.

Sau đó, ông Dân đến gặp và nhờ Nghị tác động đến Ban 4. Tại buổi gặp mặt này, hai người thỏa thuận sau khi trúng thầu, ông Dân sẽ chi 8% giá trị hợp đồng ( gồm 5% cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Cục QLXDCT, 3% cho lãnh đạo Ban 4).

Trần Tố Nghị đồng ý và hứa sẽ trao đổi trước với Nguyễn Hải Thanh, nguyên Phó Cục trưởng Cục QLXDCT kiêm Giám đốc Ban 4 và giới thiệu ông Dân đến gặp bị can Thanh.

Ngoài số tiền 200.000 USD đưa trước khi tham gia đấu thầu, trong thời gian Hoàng Văn Thắng giữ chức vụ Thứ trưởng, vào các dịp lễ tết, Nguyễn Văn Dân nhiều lần gửi chúc tết cho ông Thắng tổng số 500 triệu đồng.

Sau khi trúng thầu, thực hiện thỏa thuận từ trước, khoảng tháng 3/2018, bị can Dân đến nhà riêng của Trần Tố Nghị, đưa 10 tỷ đồng. Sau tết Nguyên Đán năm 2018, ông Dân đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh tại Ban 4, đưa 5 tỷ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4.

Số tiền trên, bị can Thịnh báo cáo Nguyễn Hải Thanh và được Thanh chỉ đạo chia cho Thịnh 2,5 tỷ; Thanh cầm 1,25 tỷ đồng, còn lại chia cho các cá nhân của Ban 4 gồm Nguyễn Vinh Hoàng 300 triệu đồng, Dương Chí Thành 100 triệu đồng và 9 cá nhân khác hưởng 1,05 tỷ đồng.

Thời gian sau, Nguyễn Văn Dân thêm 2 lần đưa cho bị can Thanh số tiền 10 tỷ đồng. Đến năm 2022, Thanh gọi điện cho Dân và đưa trả lại Dân 5 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu Dân ký vào Giấy vay tiền, trả tiền do Thanh soạn sẵn sau đó Thanh cầm.