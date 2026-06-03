Đối tượng giết hại người tình rồi tự sát không thành bị tuyên án chung thân

Ngày 3/6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưng (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Thọ) mức án chung thân về tội “Giết người”. Buộc bị cáo bồi thường các chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và chu cấp hàng tháng cho hai con bị hại đến tuổi trưởng thành.

Bị cáo Trần Văn Hưng

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Trần Văn Hưng hành nghề tài xế xe công nghệ, quen biết rồi nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Phạm Xuân M. Tháng 7/2024, chị M thuê phòng trọ tại đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 (nay là phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) sinh sống cùng hai con. Hưng thường xuyên đến ở cùng, phụ giúp việc gia đình và đưa đón các con của chị M đi học.

Trong quá trình chung sống, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và chuyện tình cảm. Hưng thường xuyên ghen tuông, nghi ngờ chị M có quan hệ với người đàn ông khác.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21/9/2024, tại phòng trọ của chị M, trong lúc nói chuyện, giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hưng lấy con dao tấn công người tình khiến chị M tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hưng dùng chính con dao vừa gây án tự đâm nhiều nhát vào bụng với ý định tự sát rồi ngã gục tại hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, hai con của chị M là Đ.T.L. (SN 2011) và Đ.T.S. (SN 2014) đang ngồi trên gác chơi điện thoại. Nghe tiếng cãi nhau, các cháu nhìn xuống và chứng kiến toàn bộ sự việc. Hoảng sợ khi thấy mẹ và Hưng nằm trong vũng máu, cháu L. đã gọi điện báo cho cha ruột.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng Công an phường Tân Chánh Hiệp nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Qua kiểm tra, công an xác định chị M đã tử vong, còn Hưng bị thương nên được đưa đi cấp cứu.

Ngày 24/9/2024, Hưng bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Giết người”. Ban đầu, Hưng khai rằng mình bị chị M dùng dao tấn công trước nên chống trả. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đến tháng 4/2026, Hưng đã thay đổi lời khai, thừa nhận do ghen tuông nên ra tay sát hại chị M rồi tự gây thương tích cho bản thân. Kết quả điều tra, lời khai nhân chứng cùng các dấu vết, vật chứng thu thập được đều xác định chị M không tấn công Hưng như lời khai ban đầu của bị cáo.

Đại diện gia đình bị hại yêu cầu Hưng bồi thường hơn 1 tỷ đồng, gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân đến tuổi trưởng thành.