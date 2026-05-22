Mẹ kế 'xúi 2 con riêng của chồng giết cha ruột' ở Đà Nẵng

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (trú phường An Hải) để điều tra về hành vi Giết người.

Liên quan vụ án, Nguyễn Thái Bảo (19 tuổi, con riêng của nạn nhân) đã bị bắt tạm giam trước đó. Riêng Nguyễn Quốc Huy thời điểm phạm tội mới 14 tuổi - chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra củng cố hồ sơ để đưa vào trường giáo dưỡng.

Nguyễn Thị Kim Sau khi bị bắt. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, năm 2025, Sau kết hôn với ông Nguyễn Chiến Thắng, 42 tuổi, khi ông đã có hai con riêng là Bảo và Huy.

Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn, bà Sau nhiều lần nói với anh em Bảo rằng "ông Thắng có con riêng khác" và sẽ để toàn bộ tài sản cho người này. Bà này bị cáo buộc đã xúi giục hai anh em giết cha ruột, đồng thời hứa sau này sẽ quản lý tài sản và chia lại cho cả hai, kể cả sau khi Bảo mãn hạn tù.

Mẹ kế sau đó bàn bạc với Bảo và Huy kế hoạch sát hại chồng.

Theo kế hoạch bàn bạc trước đó, tối 23/2, hai anh em Bảo đi chơi điện tử, còn bà Sau tìm cách gọi ông Thắng về để gây sự rồi tính chuyện ra tay.

Khoảng 22h cùng ngày, Bảo xảy ra mâu thuẫn với cha tại nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải, nhưng được can ngăn nên bỏ đi.

Đến rạng sáng 24/2, Bảo quay lại gây án nhưng bất thành nên bỏ trốn đến một khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ.

Theo cáo buộc, khoảng 4h cùng ngày, bà Sau yêu cầu Huy nhắn tin gọi Bảo quay lại nhà để tiếp tục thực hiện kế hoạch. Người phụ nữ này còn chuẩn bị hung khí và mở cửa cho Bảo lẻn vào.

Sau khi ông Thắng tử vong, bà Sau lau xóa dấu vết hiện trường, bảo Bảo quay lại khách sạn lẩn trốn, đồng thời yêu cầu Huy thay quần áo để che giấu hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện nhiều mâu thuẫn giữa lời khai của Nguyễn Thái Bảo và dấu vết tại hiện trường. Trinh sát cũng nhận thấy bà Sau không có biểu hiện đau buồn sau cái chết của chồng mà vẫn mở quán buôn bán, tụ tập bạn bè ăn uống, đồng thời có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế.

Huy - con trai nạn nhân - sau đó bỏ nhà đi chơi game, có biểu hiện tâm lý bất thường.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi. Bà Sau khai mục đích hứa hẹn lo cho Bảo sau khi đi tù và giao lại tài sản là để hai anh em nhận hết trách nhiệm, không khai ra vai trò của mẹ kế.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.