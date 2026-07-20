Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Quảng Trị: Khởi tố nhóm đối tượng tiêu thụ hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 19/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây quy mô lớn, hoạt động tinh vi, chuyên thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Ban Giám đốc đã chỉ đạo xác lập Chuyên án để đấu tranh.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trong đường dây tiêu thụ hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trong đường dây tiêu thụ hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 bị can gồm: Mai Văn Quang (SN 1973); Hà Văn Nghĩa (SN 1978, cùng trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thị Ngọc Hiền (tên thường gọi Hoa Châu, SN 1964, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Hoàng Thị Mộng Truyền (tên thường gọi Nương, SN 1972); Trương Văn Quốc (SN 1973) và Trần Ngọc Bắc (SN 1971, cùng trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Hà Nội: Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây buôn bán 300 tấn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi
Hà Nội: Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây buôn bán 300 tấn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Công an TP Hà Nội khởi tố 8 đối tượng trong đường dây thu gom lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/07/2026 19:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN