Quảng Trị: Khởi tố nhóm đối tượng tiêu thụ hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây quy mô lớn, hoạt động tinh vi, chuyên thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Ban Giám đốc đã chỉ đạo xác lập Chuyên án để đấu tranh.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trong đường dây tiêu thụ hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 bị can gồm: Mai Văn Quang (SN 1973); Hà Văn Nghĩa (SN 1978, cùng trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thị Ngọc Hiền (tên thường gọi Hoa Châu, SN 1964, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Hoàng Thị Mộng Truyền (tên thường gọi Nương, SN 1972); Trương Văn Quốc (SN 1973) và Trần Ngọc Bắc (SN 1971, cùng trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.