Mâu thuẫn thanh toán tiền ăn đêm, chủ quán đâm khách tử vong

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Nghĩa Hòa (SN 1990, trú tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) về hai tội danh bao gồm: "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, Nguyễn Nghĩa Hòa cùng vợ là chị Phan Thị Ánh (SN 1989) bán hàng ăn đêm tại vỉa hè cạnh cổng Trường Mầm non Đại Đồng 2 (thuộc thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh).

Khoảng 22h ngày 10/3, Đặng Văn Hân (SN 1993, trú tại khu Thanh Khánh, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) cùng bạn là Nguyễn Hoài Nam (SN 1993, trú tại Tiểu khu 5, xã Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đến quán của chị Ánh ăn đêm và uống rượu.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Đến khoảng 0h ngày 11/3, do mâu thuẫn trong việc thanh toán, Hân mang theo một gậy rút sắt, còn Nam mang theo một con dao đến quán, nhằm hành hung Hòa. Tại đây, Hân đã dùng gậy tấn công vào ngực, vai và tay trái của Hòa, trong khi Nam cầm dao khua khoắng về phía Hòa.

Thay vì bỏ chạy, Hòa dùng kéo kim loại (dài 21cm, mũi nhọn) lấy từ bàn bán hàng, đâm 4-5 nhát về phía Hân. Trong đó, một nhát trúng vào 1/3 trên cánh tay trái khiến Hân đứt động mạch cánh tay, mất máu cấp và tử vong ngay sau đó.

Khi biết Hân được Nam đưa đến Trạm Y tế xã Đại Đồng cấp cứu, Hòa tiếp tục đến đây chửi bới, dùng ghế đánh Nam, lao xe máy vào người và cầm gạch đe dọa.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi xô xát tại quán ăn đêm và Trạm Y tế xã Đại Đồng diễn ra tại nơi công cộng, vào ban đêm, có nhiều người chứng kiến, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Nghĩa Hòa 4 năm tù về hai tội danh "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" và "Gây rối trật tự công cộng". Nguyễn Hoài Nam bị xử phạt 30 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".