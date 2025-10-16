Đánh vợ cũ và con trai dã man, người đàn ông ở Gia Lai đối mặt chế tài nào?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, bà C.T.T (35 tuổi, ngụ xã Kbang, tỉnh Gia Lai) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định đã làm đơn tố giác ông N.Đ.K (37 tuổi, chồng cũ) về hành vi gây thương tích.

Bà C.T.T đăng tải hình ảnh bị chồng cũ đánh tới tấp lên mạng xã hội.

Trước đó, bà T. đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh và thông tin về việc bị chồng cũ đánh đập.

Theo trình bày của bà T., bà và ông K. kết hôn năm 2011, có một con chung 14 tuổi. Hai người đã ly hôn vào năm 2024 nhưng vẫn sống chung nhà do chưa phân chia được tài sản.

Tối 10-10, sau khi đi dự tiệc sinh nhật nhà chị gái trở về, bà T. và con trai đã bị ông K. đánh tới tấp. Nguyên nhân ban đầu được cho là vì bà đi dự tiệc mà "không xin phép".

Đoạn video từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông mặc quần đùi, áo sơ mi cộc tay đã xông vào phòng, liên tiếp hành hung con trai, sau đó quay sang dùng chân tay đấm đá vào người và đầu bà T.

Ly hôn vẫn bị xem là bạo lực gia đình

Phân tích vụ việc, luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự) đánh giá hành vi của ông K. đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của bà T. Đồng thời, hành vi này còn gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho con ruột của ông, một người dưới 16 tuổi. Đây là hai nhóm đối tượng yếu thế (phụ nữ và trẻ em), được pháp luật đặc biệt bảo vệ.

Luật sư Đào Thị Bích Liên cho biết căn cứ Điều 2 Nghị định 76/2023/NĐ-CP, dù ông K. và bà T. đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà, hành vi của ông K. vẫn bị xem là hành vi bạo lực gia đình.

Cụ thể, theo điểm a và b, khoản 1, Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, hành vi bạo lực gia đình bao gồm: "Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng" và "Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm".

Bên cạnh đó, việc ông K. đánh đập, xâm hại thân thể con trai 14 tuổi còn được xem là hành vi bạo lực trẻ em theo quy định tại khoản 6, Điều 4 Luật Trẻ em 2016.

"Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, ông K. có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật", luật sư Đào Thị Bích Liên phân tích.

Đối mặt với những chế tài nào?

Về xử phạt hành chính, hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 20 triệu đồng theo Điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Về xử lý hình sự, hành vi của ông K. có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trường hợp kết quả giám định tỉ lệ thương tích từ 11% đến 30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc các tình tiết định khung như "có tính chất côn đồ" hoặc "phạm tội với người dưới 16 tuổi", người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp gây thương tích cho hai người trở lên với tỉ lệ tổn thương của mỗi người từ 31% đến 60% và thuộc các tình tiết định khung nghiêm trọng khác, mức hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, ông K. còn phải chịu trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm gây ra theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015.