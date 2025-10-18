Ninh Bình: Phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc cụ ông tử vong bất thường trong bể nước, còn cụ bà bị thương nặng vùng đầu ở Ninh Bình.

Ngày 18/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm.

Khoảng 6h30 ngày 18/10, chị Phạm Thị G (SN 1983, trú tại thôn 6, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình) là công nhân may đến nhà xưởng của chị Nguyễn Thị T (ở thôn 4, xã Vĩnh Trụ) thì thấy cổng khóa.

Xưởng may của chị T (con gái của ông Nguyễn Văn N và bà Đỗ Thị B) nằm ngay trong khu vườn của bố mẹ.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: BHN

Chị G gọi điện cho chị T đến mở cổng. Khi cả hai đi vào, phát hiện trong sân và trong nhà có nhiều vết máu. Chị T thấy mẹ nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết máu. Người nhà lập tức đưa bà B. đi bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, người thân phát hiện ông Nguyễn Văn N (SN 1945) đã tử vong trong bể nước của gia đình.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra sự việc.

