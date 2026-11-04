Lời khai của hai đối tượng mang dao chặn đường cướp xe máy ở An Giang

Ngày 4/11, Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Ý (sinh năm 2007) và Nguyễn Thanh Bình (sinh ngày 22/01/2010, cùng trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 1/11, do cần tiền tiêu xài, Ý rủ Bình tìm những người điều khiển xe mô tô một mình tại khu vực vắng để cướp tài sản. Ý điều khiển xe mô tô chở Bình, mang theo 2 con dao Thái Lan, di chuyển trên tuyến Quốc lộ 91 hướng về Châu Đốc để tìm bị hại.

Hiện trường và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Đến khoảng 23h40 cùng ngày, khi đến tuyến đường tránh Quốc lộ 91, thuộc ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, cả hai phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi một mình theo chiều ngược lại. Ý chở Bình quay xe, chặn đường, dùng dao đe dọa và cướp chiếc xe mô tô của bị hại rồi mang về nhà Ý cất giấu.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Bình Mỹ, khoảng 1h sáng ngày 2/11, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an các phường Long Xuyên, Mỹ Thới và Bình Đức phát hiện Ý và Bình có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở Công an phường Bình Đức làm việc.

Tại cơ quan công an, Ý và Bình đã thừa nhận hành vi cướp xe mô tô tại xã Bình Mỹ. Lực lượng Công an thu giữ chiếc xe mô tô bị cướp trước khi các đối tượng kịp tiêu thụ, đồng thời thu giữ phương tiện và hung khí sử dụng để gây án.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.