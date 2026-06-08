TPHCM: Công an bắt tên trộm, bắt luôn người mua xe

Ngày 8-6, Công an phường An Đông, TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Minh Đức, 25 tuổi, quê TP Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Minh Đức tại nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 5 giờ ngày 3-6, anh Huỳnh Trương Thành, ngụ đường An Dương Vương, phường An Đông ngủ dậy thì phát hiện mất một điện thoại và xe tay ga nên đến công an địa phương trình báo.

Trích xuất camera, Công an phường An Đông phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM xác định Đức là nghi can nên lập tức truy xét.

Khẩn trương xác định nơi Đức lẩn trốn, lúc 11 giờ ngày 4-6, Công an Phường An Đông phối hợp Công an Phường Hiệp Bình bắt giữ Đức khi đang trên đường bỏ trốn về quê.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Đức đã bán chiếc xe trộm cắp cho một người phụ nữ tại khu vực vòng xoay Kim Hằng, phường Tân Hiệp (tỉnh Bình Dương cũ). Dù ban đầu chưa rõ lai lịch người mua, nhưng qua truy xét, đến chiều ngày 4-6, Công an phường An Đông phối hợp cùng Công an phường Tân Hiệp đã xác định và bắt giữ đối tượng này là Phạm Ngọc Dung (40 tuổi) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan công an, Dung thừa nhận mua xe của Đức với giá 7 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục xử lý để khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.