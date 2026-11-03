Công an bắt kẻ trộm tiền của du khách Thụy Sĩ, minh oan cho nam thanh niên

Ngày 2/11, Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra vụ trộm tài sản tại công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn), đồng thời làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Bài viết sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 30/10, anh M.N. (SN 1997, quốc tịch Thụy Sĩ) cùng một cô gái ngồi tại khu vực bờ sông thuộc công viên bến Bạch Đằng thì bị 1 người đàn ông lén lấy trộm tiền trong túi xách.

Bị phát hiện, người này trèo qua lan can, lẩn trốn vào khe đá gần bờ sông. Sau đó, người này quay lên lấy xe máy tẩu thoát nhưng bị ngăn cản nên bỏ lại phương tiện, tiếp tục chạy trốn.

Khoảng 2h cùng ngày, người dân phát hiện N.Đ.B. (SN 2007) mặc áo đen, quần đùi xám, toàn thân ướt sũng, đi bộ dọc bờ sông nên nghi là thủ phạm và khống chế, báo công an.

Tuy nhiên, qua làm việc và cho bị hại nhận diện, Công an phường Sài Gòn xác định B. không phải người thực hiện vụ trộm.

Đến 21h ngày 31/10, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện Lê Văn Tiên (SN 1986, trú xã Bình Hưng) tại đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng).

Tại cơ quan công an, Tiên thừa nhận đã lấy trộm tiền của du khách Thụy Sĩ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy người này hành động một mình, không có đồng phạm.

Liên quan vụ việc, tài khoản Facebook “Cao Trúc Chi” đăng tải các video với nội dung về vụ “giật dây chuyền ở cầu Ba Son” và một thanh niên “bị bắt oan”, thu hút nhiều lượt tương tác.

Lê Văn Tiên tại cơ quan công an.

Công an đã mời chủ tài khoản là chị C.T.C. (SN 1988) đến làm việc. Người phụ nữ cho biết đăng video sau khi nghe B. kể lại việc bị nhận nhầm là thủ phạm. Sau buổi làm việc, chị C. đã gỡ các bài đăng và đính chính thông tin.

Công an TP.HCM khẳng định đây là vụ trộm tiền trong túi xách, không phải giật dây chuyền như thông tin lan truyền. Nam thanh niên bị nhận nhầm không liên quan vụ án. Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, tránh quy kết người khác phạm tội khi chưa có kết quả xác minh của cơ quan chức năng.