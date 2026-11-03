Vụ clip nhạy cảm bắt ghen trên ô tô: Luật sư cảnh báo việc đăng tải, chia sẻ có thể bị xử phạt

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhạy cảm giữa đôi nam nữ trong xe ô tô khi bị bắt ghen. Sau đó clip kèm thông tin được nhiều tài khoản cũng như hội nhóm chia sẻ gây xôn xao dư luận.

Trao đổi về vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc, luật sư Trần Tuấn Anh - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, người dân cần phân biệt rõ giữa quyền ghi nhận sự việc để làm bằng chứng và hành vi công khai, phát tán hình ảnh, video của người khác lên mạng xã hội.

Thông tin kèm theo hình ảnh về vụ việc được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

"Ngoại tình khi đang có vợ/chồng là hành vi vi phạm nghĩa vụ hôn nhân, nhưng việc xử lý hành vi này phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật, không cho phép cá nhân tự ý xâm phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền về đời sống riêng tư của cá nhân", luật sư Tuấn Anh cho biết.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, việc cá nhân bắt quả tang có thể xuất phát từ nhu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nhưng không đồng nghĩa với việc họ có quyền tùy ý đăng tải, chia sẻ hình ảnh của người khác lên không gian mạng. Ngay cả khi nội dung video phản ánh sự việc có thật, người đăng tải vẫn phải chịu trách nhiệm nếu việc công khai xâm phạm quyền về hình ảnh, đời sống riêng tư, danh dự, nhân phẩm của người xuất hiện trong video.

Về trách nhiệm pháp lý, luật sư Tuấn Anh cho biết, người quay và phát tán video có thể phải đối mặt với nhiều hệ quả pháp lý khác nhau tùy tính chất, nội dung video và mục đích phát tán.

Cụ thể, theo Bộ luật Dân sự 2015, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ một số trường hợp đặc biệt do luật quy định. Do đó, việc quay và phát tán video, clip có chứa hình ảnh của người khác trong tình huống nhạy cảm khi không có sự đồng ý của người bị quay, là hành vi xâm phạm trực tiếp quyền của cá nhân đối với hình ảnh, dù người đó có hành vi sai trái trong quan hệ hôn nhân.

Bên cạnh đó, việc công khai quay và phát livestream hình ảnh, âm thanh gắn với đời sống và không gian riêng tư của cá nhân trên mạng xã hội không chỉ xâm phạm quyền về đời sống riêng tư của cá nhân mà còn có thể đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của người bị livestream.

Theo luật sư Tuấn Anh, người bị quay và phát tán hình ảnh, clip livestream trái phép có quyền yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi xâm phạm; hoặc khởi kiện ra tòa án để buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc chấm dứt hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần nếu có yêu cầu.

Về xử phạt hành chính, Khoản 1 Điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định, người nào có hành vi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin về phạm vi và mục đích thu thập và sử dụng thông tin đó thì bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về một số tội danh cụ thể như Tội làm nhục người khác được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt gồm phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Trường hợp hành vi phạm tội mà làm nạn nhân tự sát hoặc Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến 5 năm tù.

Luật sư Trần Tuấn Anh.

Chia sẻ video có thể bị xử lý hình sự

Đối với những người chia sẻ lại video, luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng, những trường hợp chia sẻ kèm theo bình luận xúc phạm, suy diễn hoặc đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, vẫn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu hành vi đó xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP. Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể đối mặt với mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng, đồng thời bị buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Bên cạnh đó, người vi phạm còn có thể phải xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại nếu gây ra tổn thất cho người bị xâm phạm.

Nghiêm trọng hơn, theo luật sư, nếu hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người chia sẻ vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội "Làm nhục người khác" có khung hình phạt lên đến 5 năm tù, tội "Vu khống" với hình phạt cao nhất là 7 năm tù hoặc tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" có hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Luật sư Trần Tuấn Anh cho biết thêm, đối với người quản trị hội, nhóm, trách nhiệm không chỉ nằm ở việc trực tiếp đăng bài mà còn liên quan đến nghĩa vụ quản lý nội dung.

Theo Khoản 7 Điều 36 Nghị định 147/2024/NĐ-CP, chủ trang cộng đồng, chủ nhóm cộng đồng và người quản trị có trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khiếu nại có căn cứ theo quy định.

Vì vậy, nếu biết rõ nội dung vi phạm nhưng vẫn cố tình duy trì, tiếp tục phát tán hoặc có hành vi tiếp tay, người quản trị có thể phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi và mức độ tham gia của mình.

Luật sư Tuấn Anh khuyến cáo việc quay video, phát tán clip lên mạng xã hội không phải là cách thức giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật. Trong những tình huống đặc biệt nhạy cảm, sự nóng giận và mất bình tĩnh dễ khiến cá nhân lựa chọn cách hành xử cảm tính, vượt quá giới hạn pháp luật cho phép.

Theo luật sư, việc tự ý công khai, bêu rếu người khác trên mạng xã hội không những không góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị phản bội, mà còn có thể đẩy chính người thực hiện hành vi vào vòng trách nhiệm pháp lý.

Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách hiệu quả, cá nhân cần giữ sự tỉnh táo, tuân thủ và vận dụng đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, thay vì hành động theo cảm xúc nhất thời.