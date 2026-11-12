Sự thật sau tin báo bị ‘bỏ bùa’ mất vàng của 2 mẹ con ở Cà Mau

Khoảng 8h30 ngày 11/11, Công an xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo của chị T. và mẹ ruột là bà D. (cùng trú tại ấp Chà Là, xã Trần Phán) về việc bà D. bị một người lạ dùng thủ đoạn "bỏ bùa" để lấy toàn bộ số vàng đang đeo trên người tại khu vực chợ Chà Là.

Thông tin nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý và bàn tán của nhiều người dân, gây tâm lý hoang mang, hiếu kỳ tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trần Phán khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, thu thập thông tin và làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng Công an nhận thấy lời trình bày của bà D. có nhiều điểm bất thường, không phù hợp với các thông tin thu thập được.

Trước những căn cứ được làm rõ, sau hơn 1 giờ làm việc, đến khoảng 9h30 cùng ngày, chị T. và bà D. thừa nhận toàn bộ câu chuyện bị "bỏ bùa", mất vàng là do hai người tự dựng lên. Thực tế, không có người lạ nào tiếp cận, dùng bùa ngải để chiếm đoạt tài sản của bà D. như trình báo ban đầu.

Hình ảnh bà D. Ảnh: Công an xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau.

Theo kết quả xác minh ban đầu, do cần tiền trả nợ, ngày 7/11, bà D. bàn bạc với con gái là chị T. về việc bán số vàng đang có để lấy tiền thanh toán khoản nợ. Sau đó, cả hai thống nhất dựng chuyện bà D. bị "bỏ bùa", mất vàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Thực hiện kế hoạch, sáng 10/11, chị T. mang số vàng do bà D. đưa đến một tiệm vàng tại khu vực chợ Chà Là bán lấy tiền trả một phần khoản nợ. Đến khoảng 8h ngày 11/11, bà D. hẹn gặp con gái tại khu vực cửa hàng Bách Hóa Xanh, thuộc ấp Chà Là, để giao tiếp số vàng còn lại. Đáng chú ý, trong số vàng này có cả vàng giả do bà D. đặt mua qua mạng xã hội.

Sau khi giao vàng cho chị T., bà D. quay lại nơi con dâu là chị P. đang buôn bán tại chợ Chà Là rồi kể với những người xung quanh rằng mình vừa bị một người lạ "bỏ bùa", lấy hết tài sản.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người dân tò mò, bàn tán. Sau đó, bà D. cùng chị T. đến cơ quan Công an trình báo theo kịch bản đã dựng sẵn.

Hiện Công an xã Trần Phán đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xử lý bà D. và chị T. theo quy định pháp luật. Cơ quan Công an cũng rà soát các hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc để xử lý nếu có vi phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Trần Phán khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội và trong đời sống, nhất là thông tin liên quan đến an ninh, trật tự khi chưa được cơ quan chức năng xác minh.