Nữ kế toán Ban Quản lý dự án số 1 Lâm Đồng tử vong dưới hồ Xuân Hương

Nạn nhân được xác định bà N.T.T.N (SN 1975, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt), là kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, gia đình tới cơ quan chức năng địa phương trình báo bà N rời khỏi nhà từ sáng 29/8 và mất liên lạc.

Thi thể bà N được phát hiện dưới hồ Xuân Hương Đà Lạt.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, tìm kiếm và phát hiện thi thể bà N nổi trên hồ Xuân Hương, đoạn cầu chữ Y, gần quán cà phê Đồi Cù.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N.