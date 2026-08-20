Lào Cai bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người

Khoảng 16h ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Minh Lương và Tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy bắt Bùi Văn Nhượng (SN 1985, trú tại xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Bùi Văn Nhượng (bị trói) bị bắt giữ vì tội giết người.

Bùi Văn Nhượng là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã về tội “Giết người”.

Quá trình truy bắt được các lực lượng triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao Bùi Văn Nhượng cho Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là kết quả của sự phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.