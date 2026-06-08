Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tăng Trần Kim Phượng

Theo hồ sơ vụ án, trước đây đối tượng Tăng Trần Kim Phượng làm kế toán cho một công ty sửa ô tô trên địa bàn xã Thạnh Xuân (TP Cần Thơ). Phượng là đối tượng thích ăn chơi đua đòi, tiêu xài hoang phí. Phượng đã vay nợ của nhiều người, khi không còn vay tiền được nữa thì nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Vào cuối năm 2019, bằng hình thức ký hợp đồng thuê tài sản, Phượng đã thuê 2 xe ô tô của ông N.T.H. rồi mang đi cầm cố để lấy tiền. Sau đó, Phượng làm giả hợp đồng mua bán để bán xe lại cho người khác và chiếm đoạt thêm số tiền 320 triệu đồng. Ngoài ra, Phượng còn lừa đảo bằng hình thức bán cùng một căn nhà cho 2 người để chiếm đoạt số tiền 1,3 tỷ đồng. Sau đó, Phượng bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2020 đến nay.

Đối tượng Tăng Trần Kim Phượng.

Ngày 12/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Tăng Trần Kim Phượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua xác minh được biết, đối tượng Phượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, đã lẩn trốn qua nhiều địa bàn các tỉnh, thành phố như: Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Tăng Trần Kim Phượng (áo đen).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp Cảnh sát hoàng gia Campuchia bắt giữ đối tượng Tăng Trần Kim Phượng khi đang lẩn trốn tại một tiệm spa địa chỉ Takhmau, Kandal, Campuchia. Sau đó, các lực lượng chức năng đã bàn giao Phượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.