Nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác phi tang ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM có thể bị xử lý thế nào?

Lời khai của nghi phạm phi tang thi thể cô gái ở TP.HCM

Ngày 12/11, Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương để điều tra vụ cô gái 24 tuổi bị sát hại, thi thể bị chôn tại bãi đất trống ở xã Tân Vĩnh Lộc.

Trước đó, khoảng 14h ngày 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận tin báo của bà N.T.L. (SN 1982, thường trú tại xã Hòa Tú, TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q. (SN 2002, ngụ phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2/11.

Chúc Kim Hương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM.

Tiến hành xác minh, ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an phường Tân Sơn Hòa và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Chúc Kim Hương (SN 1996, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc).

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng.

Ngày 1/11, sau khi hẹn gặp tại nhà Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Hương bị cáo buộc dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong. Sau đó, người này chôn giấu thi thể tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ để xử lý tội Giết người

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, dưới góc độ pháp lý, vụ việc này dấu hiệu của tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, việc xác định tội danh, khung hình phạt và các tình tiết tăng nặng phải dựa trên kết quả điều tra, giám định pháp y và những chứng cứ khách quan, thay vì chỉ căn cứ vào lời khai ban đầu của nghi phạm.

Theo Điều 123 Bộ luật Hình sự hiện hành, nếu chứng minh được nghi phạm có hành vi cố ý tước đoạt tính mạng nạn nhân thì có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Trường hợp không có tình tiết định khung tại khoản 1, hình phạt tù sẽ nằm trong khung từ 7 đến 15 năm. Nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, mức hình phạt tăng lên từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo luật sư Hoàng Hà, vấn đề quan trọng nhất là phải làm rõ ý thức chủ quan của người thực hiện hành vi. Cơ quan điều tra sẽ xác định vị trí bị tấn công, số lần tấn công, mức độ sử dụng vũ lực, đặc điểm hung khí và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong.

Một trường hợp khác có thể xảy ra là nếu nghi phạm chỉ có ý thức gây thương tích nhưng hậu quả chết người xảy ra ngoài ý muốn, có thể xem xét tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tình tiết làm chết người theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ranh giới giữa hai tội danh này phụ thuộc vào việc chứng minh lỗi đối với hậu quả chết người, chứ không đơn thuần dựa vào hậu quả nạn nhân tử vong.

Đối với thông tin hai người phát sinh mâu thuẫn trước khi xảy ra án mạng, cần phân biệt mâu thuẫn thông thường với trường hợp phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường tối 11/11. Ảnh: Chinh Hoàng.

Điều 125 Bộ luật Hình sự đòi hỏi phải có trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người phạm tội hoặc người thân thích của họ.

Vì vậy, không thể chỉ dựa vào lời khai rằng hai bên cãi vã, xô xát để áp dụng tội danh có mức hình phạt nhẹ hơn, càng không thể mặc nhiên quy kết nạn nhân có lỗi.

Luật sư Hoàng Hà nói thêm, một tình tiết khác cần đặc biệt lưu ý là hành vi chôn giấu thi thể và tiêu hủy đồ vật sau khi nạn nhân tử vong. Đây có thể là căn cứ đánh giá ý thức che giấu tội phạm.

Nếu có chứng cứ về hành vi xâm phạm thi thể độc lập, cơ quan điều tra có thể xem xét tội danh này. Trường hợp hành vi che giấu thể hiện sự xảo quyệt hoặc hung hãn thì có thể xem xét tình tiết tăng nặng tại điểm p khoản 1 Điều 52.

Tuy nhiên phải chứng minh đầy đủ dấu hiệu luật định, không được đồng nhất mọi hành vi phi tang với tình tiết tăng nặng này.

Ngoài trách nhiệm hình sự, nếu hành vi phạm tội được chứng minh, người thực hiện còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm theo Điều 591 Bộ luật Dân sự, bao gồm chi phí mai táng hợp lý, nghĩa vụ cấp dưỡng nếu có và khoản bù đắp tổn thất tinh thần theo quy định.

“Điều 98 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. Đồng thời, đến thời điểm hiện tại, nghi phạm mới được thông báo là bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, nên phải bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật” – luật sư Hoàng Hà nêu quan điểm.