Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Kiểm tra cư trú bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Sự kiện: Tin pháp luật

Qua công tác tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn, lực lượng Công an xã Xuân Mai (Thành phố Hà Nội) vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn, khoảng 22h30 ngày 10/7/2026, Tổ Cảnh sát khu vực - Công an xã Xuân Mai tiến hành kiểm tra hành chính tại tầng 3 của một khu nhà trọ thuộc tổ 2, thôn Tân Xuân, xã Xuân Mai.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một người phụ nữ không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Qua đấu tranh khai thác, người này khai nhận là Lê Thị Kim Chi (sinh ngày 15/5/2005), có hộ khẩu thường trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng truy nã Lê Thị Kim Chi

Đối tượng truy nã Lê Thị Kim Chi

Ngay sau đó, Công an xã Xuân Mai đã tiến hành xác minh thông tin với Công an xã Ea Súp và tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả xác định Lê Thị Kim Chi chính là đối tượng đang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ ngày 27/12/2024 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện tại, Công an xã Xuân Mai đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao đối tượng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị truy nã quốc tế
Bắt 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị truy nã quốc tế

Hai đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm liên quan đến ma túy vừa bị Công an TP. Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn....

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đức Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/07/2026 08:14 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN