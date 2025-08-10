Lâm Đồng: Tổ chức ăn gà nướng phát hiện bộ xương người ở đồi thông

Chiều 10-8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết người dân phát hiện một thi thể ở đồi thông.

Hiện trường phát hiện bộ xương người ở đồi thông. Ảnh: ND

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, một nhóm thanh thiếu niên ở bon Păng Sim đi chơi cùng nhau với ý định tổ chức nướng gà ăn ở đồi thông thuộc bon Păng Sim.

Khi đi đến khu vực trên bất ngờ phát hiện một bộ xương người đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn khung xương, hộp sọ.

Ngay sau phát hiện vụ việc, lực lượng Công an xã Trường Xuân có mặt bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Qua xác minh về đặc điểm nhận dạng nạn nhân, bên ngoài bộ xương mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo phông màu hồng nhạt. Bên cạnh bộ xương phát hiện một võng dù treo trên thân cây thông.

Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Chính quyền kêu gọi người dân, đặc biệt là những ai có thân nhân mất tích trong thời gian gần đây, cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình xác minh.

Đồng thời, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm manh mối liên quan.