Vụ phát hiện nhiều bộ xương, hộp sọ ở Nghệ An: Từng có nhóm người lạ vào hang

Ngày 27/4, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khai quật bên trong Lèn Chùa (xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), nơi phát hiện nhiều xương chi, hộp sọ, nghi là của con người.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một số hộp sọ và nhiều xương chi khác, trong số đó có nhiều xương đã bị hóa thạch. Số xương nói trên đang được tập kết lại và chưa thể xác định có bao nhiêu bộ xương.

Lèn Chùa, nơi phát hiện nhiều xương chi, hộp sọ, nghi là của người.

Qua quan sát, những xương này có kích thước khá to so với xương người bình thường. Điều đáng nói, nhiều mảnh xương, khúc xương và hộp sọ được phát hiện nằm rải rác sâu trong hang Lèn Chùa, nằm ở vách đá ở các độ cao khác nhau.

Hiện, lực lượng kỹ thuật của Bộ Công an đang tiến hành làm các xét nghiệm để tính niên đại của xương này.

Theo người dân địa phương, trước thời điểm phát hiện xương, hộp sọ nghi của người, từng có một nhóm người lạ vào hang. “Trưa 12/4, tôi gặp một nhóm 4 người giống như vừa đào bới vật gì đó gần hang đá. Khi hỏi thăm, nhóm này trả lời đang làm việc gần đó và có phương tiện để trong hang”, chị Hiền (trú ở xóm Tháp Bai, xã Nghĩa Thành) cho hay.

Rất nhiều xương, nghi của người được phát hiện tại hiện trường.

Trong thời chiến tranh, khu vực hang Lèn Chùa được dùng làm kho chứa vũ khí quốc phòng. Trước đó người dân đã từng vào ra khu vực hang nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Ông Hồ Sỹ Duyệt (xóm trưởng xóm Liên Hiệp 1) cho biết, khu vực đất sản xuất của gia đình cách cửa hang Lèn Chùa vài chục mét. Nhiều năm nay, ông Duyệt cùng một số người dân trong làng thường xuyên vào hang chơi, trú mưa.

“Khoảng năm 1962, hang này được quân đội sử dụng làm nơi chứa vũ khí. Trước khi chuyển đi, phía quân đội đã dọn dẹp, hủy đạn hư hỏng. Bà con có vào đào bới, nhặt phế liệu nhưng không thấy dấu hiệu của xương, sọ người”, ông Duyệt chia sẻ.

Một phần đầu nghi hộp sọ và xương người được phát hiện ở hang đá.

Theo ông Duyệt, người dân địa phương cũng đã cung cấp thêm thông tin cho cơ quan chức năng về việc xuất hiện một nhóm người lạ ở khu vực gần hang Lèn Chùa trước khi phát hiện ra nhiều xương, sọ người ít ngày. Một số hộp sọ được xếp trên các bờ đá trong hang như để báo hiệu cho người khác thấy.

Như đã đưa tin, ngày 23/4, Công an xã Nghĩa Thành nhận được tin báo về việc phát hiện nhiều đoạn xương phân hủy gần như hoàn toàn trong hang đá Lèn Chùa. Ngay lập tức, lực lượng công an địa phương phối hợp Công an tỉnh Nghệ An phong tỏa hiện trường, mở cuộc điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 18 hộp sọ cùng nhiều đoạn xương khác tại hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc để giám định nguồn gốc, niên đại và làm rõ bản chất vụ việc.