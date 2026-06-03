Không “cưa đổ” nữ chủ quán cà phê, gã trai dùng dao sát hại “người trong mộng”

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1984, trú ở xã Hải An, TP Hải Phòng) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, thông qua các quan hệ xã hội, Nguyễn Ngọc Hưng quen biết và nảy sinh tình cảm với một chủ quán cà phê tên Hoa (SN 1992, ở Hà Nội). Hưng thường đi từ Hải Phòng đến quán cà phê của chị Hoa chơi vào Thứ bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Ảnh minh hoạ

Hưng sau đó nhiều lần bày tỏ tình cảm để xác lập mối quan hệ yêu đương nhưng không được chị Hoa đồng ý. Bực bức, Hưng nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Thực hiện hành vi phạm tội, ngày 15-12-2025, bị can đặt mua 2 con dao bầu qua mạng xã hội, giấu trong balo rồi đón xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội tìm gặp “người trong mộng”.

Trưa 16-12-2025, Hưng đến quán cà phê như mọi lần và tiếp tục bày tỏ tình cảm nhưng chị Hoa vẫn nhất quyết không đồng ý. Nữ chủ quán cà phê dứt khoát: “Em không muốn lằng nhằng với anh nữa đâu”.

Nhằm tước đoạt mạng sống “người trong mộng”, bị can nhờ chị Hoa chở ra bến xe để về nhà. Thế nhưng mục đích của bị can là tìm chỗ vắng để hành động.

Không muốn lằng nhằng, nữ chủ quán cà phê đồng ý yêu cầu của bị can và lấy xe máy ra đi cùng anh ta. Tuy nhiên, Hưng chở nạn nhân đi quanh khu vực Văn Quán – Phúc La và nhiều lần thay đổi địa điểm với lý do xe ô tô về Hải Phòng đang di chuyển.

Hơn 13h cùng ngày, bị can dừng xe tại đoạn đường vắng, rút dao bầu trong balo ra và cầm giấu dọc theo thân người. Lợi dụng lúc bạn gái đang ngồi trên xe máy chuẩn bị rời đi, Hưng từ phía sau áp sát, dùng tay trái giữ đầu chị Hoa, còn tay phải cầm dao siết mạnh vào vùng cổ nạn nhân.

Sau đó, Hưng định đâm nạn nhân thêm một nhát nhưng một người đàn ông đi ngang qua phát hiện vụ việc nên Hưng bỏ đi. Ngay sau đó, chị Hoa được người dân đưa đi cấp cứu và nằm viện điều trị từ ngày 16-12-2025 đến ngày 14-1-2026.

Sau khi gây án, bị can thuê taxi chở về Hải Phòng. Khoảng 16h cùng ngày, nhận thấy Hưng có biểu hiện bất thường, không cung cấp được địa chỉ cụ thể nên lái xe taxi đưa Hưng đến Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) để kiểm tra và bị lực lượng công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, nữ chủ quán cà phê may mắn thoát chết đưa ra bảng kê chi phí điều trị và yêu cầu bị can Nguyễn Ngọc Hưng phải bồi thường cho mình hơn 1,5 tỷ đồng do bị tổn thất về sức khỏe, tinh thần. Hiện, bị can vẫn chưa bồi thường cho bị hại.