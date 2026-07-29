Tháo dỡ lô cốt trong kinh thành Huế

Ngày 29/7, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế cho biết từ 30/7 đến 30/9, Đại đội công binh, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế sẽ tháo dỡ các công trình chiến đấu trong kinh thành Huế gồm 26 lô cốt, 2 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác, một trận địa phòng không.

7 lô cốt quân sự ở di tích Trấn Hải Thành, phường Thuận An sẽ do Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tổ chức phá bỏ. Tổng kinh phí tháo dỡ hơn 30 tỷ đồng.

Các công trình này do quân đội Mỹ xây dựng từ năm 1957 đến 1975, được đánh giá không còn hiệu quả trong phòng thủ quốc phòng và làm ảnh hưởng cảnh quan di tích triều Nguyễn.

Hệ thống lô cốt quân sự trên di tích Thượng thành Huế ở Tây Thành thủy quan. Ảnh: Võ Thạnh

Việc tháo dỡ các lô cốt ở di tích được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa ở TP Huế đồng tình vì chúng không có giá trị lớn ngoài ý nghĩa chứng tích. Nhiều lô cốt chồng lấn, cắm sâu vào tường thành ở cửa thành, pháo đài, trông mất mỹ quan.

Trước đó, để bảo tồn, tôn tạo hệ thống kinh thành Huế, trả lại giá trị nguyên trạng như dưới triều Nguyễn, TP Huế đã di dời dân cư, giải phóng mặt bằng những công trình xây dựng sau này. Theo kế hoạch, 4.915 hộ dân với 2.233 hộ chính và 2.682 hộ phụ sẽ được dời khỏi di tích với tổng kinh phí gần 1.890 tỷ đồng.