'Nữ quái' sinh năm 2002 mang dao vào quán trà sữa chém người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thu Hoài (SN 2002, trú tại thôn Lò Rèn, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, ngày 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đồng Đăng về việc chị V.T.H (SN 2000, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) bị một đối tượng dùng hung khí gây thương tích và phải điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra xác định, khoảng 22 giờ ngày 4/5, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Lê Thu Hoài đã xảy ra xô xát, cãi vã với chị H.

Lê Thu Hoài (dấu X) vung dao chém nạn nhân. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Sau khi uống rượu tại một quán ăn trên địa bàn xã Đồng Đăng, Hoài biết chị H đang có mặt tại một quán trà sữa trong khu vực nên đã về nhà lấy một con dao rồi đi đến nơi chị H đang ngồi.

Tại đây, Hoài dùng dao chém liên tiếp về phía chị H và truy đuổi nạn nhân. Trong khi bỏ chạy, chị H bị thương tích ở vùng mắt do va đập vào cửa kính.

Ngay sau đó, Hoài tiếp tục dùng dao chém chị H gây thương tích. Mặc dù được những người xung quanh can ngăn, Hoài vẫn có hành vi hung hãn, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực quán.

Lê Thu Hoài (áo đen) bị khởi tố. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Đối tượng còn lấy thêm một con dao khác để đe dọa, tiếp tục truy tìm nạn nhân nhưng đã được ngăn chặn kịp thời. Sau đó, chị H được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế điều trị.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ các hung khí liên quan đến vụ việc. Kết quả giám định xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị H là 3%.