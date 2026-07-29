Cháy xe tải, cao tốc Long Thành - Dầu Giây ùn tắc 5 km

Khoảng 15h, tài xế Nghiêm Hồng Thái, 34 tuổi, quê An Giang, lái xe tải hai trục chở hàng nhựa trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Lâm Đồng về TP HCM.

Khi còn cách nút giao Long Thành, nơi kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, khoảng 100 m, tài xế phát hiện lửa bùng lên ở bánh trước bên trái nên tấp xe vào lề, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Xe tải cháy trên cao tốc. Ảnh: Thái Hà

Lửa bén vào lốp cao su và hàng nhựa trên thùng xe, bốc cao, bao trùm một phần xe tải. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai điều xe chuyên dụng đến hiện trường. Khoảng 15h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo đơn vị quản lý đường cao tốc, sự cố khiến các xe chạy hướng Dầu Giây về TP HCM không thể lưu thông qua khu vực, dòng phương tiện nối dài 4-5 km. Đến 18h, hiện trường được xử lý, giao thông trên cao tốc trở lại bình thường.

Kẹt xe kéo dài trên cao tốc Long Thành. Ảnh: Thái Hà

Vụ cháy làm bánh trước bên trái và một phần hàng hóa bị thiêu rụi, không gây thương vong. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài khoảng 55 km, là trục giao thông chính kết nối TP HCM với Đồng Nai, sân bay Long Thành và các tỉnh Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Đoạn từ nút giao An Phú đến Long Thành đang được đầu tư mở rộng lên 8-10 làn xe.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồ họa: Hoàng Thanh