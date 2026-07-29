Đề nghị truy tố giám đốc công ty thẩm mỹ viện quốc tế Paris Nguyễn Đình Đức

Cơ quan điều tra cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 3 bị can về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Đình Đức, SN 1978 trú tại số 17 đường 3.9 khu đô thị Gamudar, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội; Trần Thị Thư, SN 1990 trú tại thôn Đức Trạch, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội và Nguyễn Thành Trung, SN 1978 trú tại thôn An Thái, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng làm việc với bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Đình Đức (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris) là đối tượng chủ mưu cầm đầu đã chỉ đạo bị can Trần Thị Thư (Thư tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thành Trung) để nhận thông tin cá nhân và tiền của người có nhu cầu.

Mục đích nhận tiền là để bị can Đức tự làm và bán chứng chỉ do Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris cho người có nhu cầu, không cần phải đi học, không phải thi.

Các bị can đã lợi dụng nhu cầu của nhiều người muốn có chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ đăng kí thuế, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không tham gia đào tạo, không phải học, thi để được cấp chứng chỉ theo quy định.

Các đối tượng nhận thông tin cá nhân, hồ sơ và tiền của người có nhu cầu thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, sau đó làm giả, cấp khống các loại chứng chỉ để bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính. Tổng số tiền các bị can thu lợi bất chính là 107,8 triệu đồng.