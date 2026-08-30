Khởi tố nhân viên ngân hàng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Cường (SN 1983, ở tại xã An Khánh), nguyên là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó, khoảng 0h ngày 22/12/2025, tại số 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP Hà Nội, tổ công tác Y6 - 141 Công an TP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra người điều khiển xe máy là Nguyễn Hữu Tiệp (SN 2007, HKTT và nơi ở xã An Khánh) không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phần mềm VNeid trên điện thoại của Tiệp đã phát hiện hình ảnh một khẩu súng, nghi là súng quân dụng. Tại thời điểm kiểm tra, Tiệp khai hình ảnh khẩu súng trên được chụp tại nơi ở của Nguyễn Kim Đăng Khôi (SN 2008, HKTT và nơi ở xã An Khánh).

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành dẫn giải, đưa Tiệp về chỗ ở của Khôi để truy tìm khẩu súng nêu trên. Đến khoảng 1h ngày 22/12/2025, tổ công tác phối hợp với Công an xã An Khánh kiểm tra, xác định khẩu súng đang được cất giấu tại vườn nhà Nguyễn Đăng Cường (SN 1983, HKTT và nơi ở thôn Đồng Nhân, xã An Khánh - địa chỉ Khôi cùng gia đình đang ở nhờ). Qua kiểm tra tại vườn, cơ quan Công an phát hiện 1 khẩu súng được để trong 1 túi vải màu xanh tại góc bên trái khu vực bàn uống nước.

Súng hơi được quy định là vũ khí quân dụng. (ảnh minh hoạ)

Ngày 22/12/2025, tổ công tác Y6 - 141 Công an TP Hà Nội chuyển hồ sơ liên quan đến Công an xã An Khánh tiếp nhận giải quyết. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định phân công điều tra viên, cán bộ điều tra tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, ngày 13/4/2026, Công an xã An Khánh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội để thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; ngày 20/5, Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Cường về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận, khoảng năm 2015 khi đang làm nhân viên thu phí khoản vay, Cường được một người quen cho khẩu súng trên.

Đó là vào dịp Cường đến thu phí của một khách hàng (không nhớ thông tin) ở khu vực từ đường cao tốc đi vào trung tâm huyện Thạch Thất cũ, nay là xã Tây Phương, TP Hà Nội, người này có giới thiệu là có người thân ở bên Tiệp Khắc gửi về cho khẩu súng hơi và đề nghị cho Cường khẩu súng trên. Sau đó, Cường đồng ý nhận và mang về nhà để vào một cái túi màu xanh kiểu dạng túi đựng đồ câu cá, cất giấu ở khu vườn nhà của Cường ở thôn Đồng Nhân, xã An Khánh.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, hiện nay, nhiều người dân nhất là thanh thiếu niên chưa nhận thức rõ được việc mua bán, tàng trữ, sử dụng súng thể thao, súng độ chế có thể bị xử lý về tội phạm vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.