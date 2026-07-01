Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn, thu giữ hàng trăm khẩu súng

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và một số địa phương khác.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Đào Huy Đức (SN 1998) và Đào Thị Lan Anh (SN 2005), cùng trú tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can Lại Văn Hưng (SN 1992, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

3 bị can bị khởi tố liên quan đến đường dây chế tạo, tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện nhiều tài khoản Facebook, TikTok, YouTube như “Anh Thư Cam”, “Hanny Yammy”, “Poppy Hannyy”, “Shop Đức Huy”... thường xuyên quảng cáo, mua bán, hướng dẫn lắp ráp các linh kiện súng nén hơi, nén khí (PCP) với số lượng lớn.

Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, xác minh hàng nghìn dữ liệu điện tử, thông tin giao dịch và hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép linh kiện súng của vũ khí quân dụng, cơ quan công an đồng loạt triển khai lực lượng tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh, thực hiện khám xét nhiều địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của những người liên quan.

Kết quả đấu tranh, phát hiện cơ sở cơ khí quy mô lớn của Lại Văn Hưng (SN 1992, trú tổ Phú Xá 12, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) được ngụy trang dưới vỏ bọc Công ty TNHH Cơ khí GLOTECH Việt Nam, bên trong được đầu tư hệ thống máy tiện CNC, máy phay CNC cùng nhiều thiết bị hiện đại chuyên phục vụ chế tạo các bộ phận súng.

Lực lượng công an thu giữ nhiều khẩu súng nén hơi, nén khí (PCP) hoàn thiện; hàng ngàn bộ linh kiện lắp ráp súng; bộ phận cò được giám định là bộ phận của vũ khí quân dụng cùng hàng ngàn viên đạn chì thành phẩm; chì nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Một số khẩu súng cơ quan công an thu giữ là tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Tiếp đó, lực lượng phá án triệu tập, khám xét nơi ở của Đào Huy Đức, Đào Thị Lan Anh (cùng trú tại thôn Bãi Ban, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) và phát hiện, thu giữ hàng trăm linh kiện súng nén hơi, nén khí (PCP) như cò súng, nòng súng, bộ phận giảm thanh, khuôn đúc đạn.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án, lực lượng phá án triệu tập, làm việc với nhiều đối tượng liên quan, phối hợp công an các địa phương truy xét các đầu mối tiêu thụ. Qua đó, thu giữ thêm hàng trăm khẩu súng cùng số lượng lớn linh kiện, bộ phận súng được các đối tượng mua từ đường dây trên, kịp thời ngăn chặn nguy cơ số vũ khí này tiếp tục bị sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bóc gỡ toàn diện đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn trên không gian mạng.